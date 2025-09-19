Encharcamientos, inundaciones y deslaves son el resultado de las fuertes lluvias de ayer

Lina Robles

Las fuertes lluvias que azotaron ayer al Valle de Coachella y sus alrededores causaron encharcamientos, inundaciones y deslaves cerca de la comunidad de Idyllwild por el Hwy 243 donde dos carros quedaron atascados por lo que cerraron algunas calles ya que de la montaña cayeron piedras, lodo y escombro en el pueblito ubicado cerca de la montaña del teleférico.

La tormenta de ayer también provocó deslaves en el Hwy 74 en Palm Desert donde también se cayeron varios árboles.