Detectan viruela símica en residente del condado de Riverside que regresó de un viaje internacional

Luis Medina

RIVERSIDE, Calif. (KUNA) – Se detectó viruela símica (MPOX) en un residente del condado de Riverside que regresó de un viaje a Oriente Medio, anunciaron las autoridades sanitarias del condado.

Las autoridades informaron que la persona ya no era contagiosa al regresar al condado de Riverside. Se encuentra en casa y se ha recuperado por completo.

Este es el segundo caso de mpox del clado I confirmado en California y el sexto a nivel nacional.

Las autoridades sanitarias del condado recomiendan la vacunación antes de viajar al extranjero.

“Viajar suele ser un momento de conexión, exploración y comunidad. Si tiene la posibilidad de tener contacto íntimo durante el viaje, vacunarse contra el mpox es una forma sencilla y eficaz de protegerse y proteger a los demás. Si presenta sarpullido o se enferma después de un viaje internacional, es importante que consulte con su médico”, declaró la Dra. Jennifer Chevinsky, funcionaria de salud pública del condado de Riverside.

La viruela del mono (MPOX), anteriormente conocida como viruela del simio, es una enfermedad viral causada por dos tipos de virus, llamados clados. El clado I es responsable del aumento actual de casos en África Central y Oriental, mientras que el clado II está relacionado con la propagación más amplia de MPOX en el condado de Riverside en 2022, según el RUHS-PH.

Históricamente, el clado I causó un mayor número de casos graves que el clado II, aunque los brotes recientes han presentado una gravedad mucho menor.

Los síntomas de MPOX de los clados I y II son similares y pueden incluir fiebre, sarpullido, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor de cabeza y malestar general, que suelen presentarse entre cinco y 21 días después de la exposición. Se propaga principalmente a través del contacto cercano y prolongado con una persona infectada por el virus o con materiales contaminados, como ropa de cama o prendas de vestir.

