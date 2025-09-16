Indio lanza sistema de alertas de emergencia para toda la ciudad

Luis Medina

INDIO, California (KUNA) – Las autoridades de Indio lanzaron un sistema de alertas de emergencia para toda la ciudad con motivo del Mes Nacional de la Preparación e instaron a los residentes a registrarse para recibir notificaciones urgentes de seguridad pública.

“Las comunidades preparadas son comunidades más seguras”, declaró el alcalde Glenn Miller en un comunicado. “El Mes Nacional de la Preparación es el momento perfecto para dar un paso sencillo que marca la diferencia, por lo que animamos a toda la comunidad a registrarse para recibir alertas y garantizar el acceso a información crítica justo cuando la necesiten”.

Las alertas gratuitas cubrirán condiciones climáticas severas, cierres de carreteras, evacuaciones y otras emergencias. Residentes, negocios y visitantes pueden optar por recibir notificaciones por mensaje de texto, llamada telefónica o correo electrónico, en inglés o español.

“Registrarse en las Alertas de Emergencia de la ciudad de Indio le ayuda a contactar rápidamente a sus seres queridos y a seguir las directrices oficiales durante situaciones que cambian rápidamente”, informaron las autoridades municipales.

Las inscripciones están disponibles en www.indio.org/alert.