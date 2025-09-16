El Mes de la Herencia Hispana destaca las dificultades de los negocios locales ante el temor a la inmigración

Luis Medina

COACHELLA VALLEY, Calif. (KUNA) – Con el inicio del Mes de la Herencia Hispana, comunidades de todo Estados Unidos celebran la cultura, las contribuciones y la resiliencia de los emprendedores latinos. Sin embargo, algunos negocios de propiedad latina se enfrentan a una creciente ansiedad relacionada con el aumento de la aplicación de las leyes migratorias y la retórica antiinmigrante.

Algunos dueños de negocios declararon a Telemundo 15 que han visto una disminución notable en la afluencia de clientes y la interacción con ellos. Algunos atribuyen esta disminución al creciente temor entre las familias indocumentadas y de estatus migratorio mixto, muchas de las cuales evitan los espacios públicos y limitan sus salidas debido a las recientes redadas de ICE y las amenazas a las políticas.

Grupos de defensa y cámaras de comercio locales aprovechan este mes para destacar no solo el impacto cultural de los negocios latinos, sino también los desafíos que enfrentan.

A pesar de los obstáculos, los dueños de negocios latinos se mantienen resilientes, aprovechando su herencia, raíces familiares y profundos lazos con sus vecindarios para seguir adelante.