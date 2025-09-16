Cuestionan gasto por celebración de Independencia en BC

Carolina Garcia

MEXICALI, Baja California (KYMA) – Solo por el concierto de la independencia de México, durante la celebración del día del grito se destinaron 9 millones de pesos, el cual fue encabezado por la banda MS.

Durante el desfile de independencia, este 16 de septiembre, la gobernadora fue cuestionado al respecto, pero afirmó que se ha trabajado como nunca en la inversión de salud pública:

“Hemos venido trabajando con el gobierno Federal y las fiestas patrias es algo que tenemos que celebrar es nuestra independencia, es nuestra libertad, es nuestra soberanía y siempre creo que es un orgullo gritar, viva México, y seguiremos invirtiendo el hecho de qué se celebran las fiestas patrias, esto no significa que se deje de invertir en las necesidades más importantes del pueblo de Baja California”

Fueron miles de asistentes, ya que se trata de un evento gratuito, sin embargo esto ha generado malestar y criticas ya que a unos cuantos metros del lugar donde se realizó el concierto se ubica el Hospital General de Mexicali, donde hace algunas semanas trabajadores de salud se han pronunciado por la falta de medicamentos, insumos y hasta de papel higiénico.