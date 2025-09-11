Con la intención de reducir la sobrepoblación en los albergues del Condado de Riverside enviaron 52 perros a Maine

Lina Robles

La semana pasada 52 perros fueron transportados al estado de Maine para que alguien los adopte, la intención es reducir la gran cantidad de mascotas que hay en los albergues del Condado de Riverside incluyendo el de Thousand Palms.

Cabe mencionar que estos albergues continúan operando con sobrepoblación critica de perros, donde tres o cuatro comparten una jaula diseñada solo para dos.

Para facilitar la adopción cobrando las tarifas.