Un muerto y dose heridos en un accidente co vuelco en San Luis, Arizona

Michelle Leal

SAN LUIS, Ariz. (T3) – El Departamento de Policía de San Luis (SLPD) investiga un accidente en el que una persona falleció y otras dos resultaron heridas.

El SLPD informa que el accidente ocurrió el martes alrededor de la 1:40 p.m. en la zona de las calles Los Álamos y Edais.

SLPD dice que un joven de 17 años conducía un Ford Mustang negro del año 2014 y perdió el control mientras conducía hacia el este por la calle Los Alamos.

Al llegar, SLPD dice que los oficiales declararon que el conductor estaba muerto en la escena y que otros dos pasajeros en el vehículo fueron llevados a Onvida Health y ahora se encuentran en condición estable.

Aunque no hay informes sobre si el exceso de velocidad o el alcohol influyeron en el accidente, el caso continúa bajo investigación.

Cualquier persona con información sobre este caso puede comunicarse con el Departamento de Policía de SLPD al (928) 341-2420 o al 78-CRIME para mantener el anonimato.