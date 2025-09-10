El juez ordenó un juicio contra sospechoso de matar a un hombre en Indio en agosto del 2024

Lina Robles

En la corte de Indio el juez determinó que existe suficiente evidencia para que enfrente un juicio, un sujeto de 22 años acusado de matar a tiros a un joven de 23 años frente a una vivienda ubicada cerca de la calle Clinton el 24 de agosto del 20224, se trata de Rubén Molina quien fue arrestado el año pasado por el asesinato de Carlos Arriaga.

El sospechoso enfrenta cargos de asesinato, posesión ilegal de un arma y violar su libertad condicional y regresara frente al juez el 18 de septiembres.