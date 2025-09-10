Charlie Kirk, activista conservador y aliado de Trump, muere baleado en evento universitario en Utah

CNN Newsource

Por Eric Bradner, CNN

Charlie Kirk, activista político conservador y cofundador de Turning Point USA, murió este miércoles tras recibir un disparo en un evento en la Universidad del Valle de Utah, según escribió el presidente de EE.UU., Donald Trump, en Truth Social. Tenía 31 años.

Mientras Trump transformaba el Partido Republicano, Kirk encarnó el nuevo conservadurismo populista del partido en la era de las redes sociales.

Kirk viajaba frecuentemente a universidades, donde daba charlas y respondía preguntas del público en intercambios que a menudo se volvían virales. Su aparición en la Universidad del Valle de Utah el miércoles fue la primera de la gira American Comeback Tour, que recorrería 14 ciudades en otoño.

Kirk estaba respondiendo una pregunta en el evento cuando se escuchó un solo disparo. Videos tomados por asistentes muestran a la multitud gritando mientras Kirk se encoge en su asiento y parece llevarse la mano al cuello.

Eva Terry, quien presenció el hecho, relató a CNN: “Un joven se acercó y preguntó cuántas personas transgénero han llevado a cabo tiroteos, y Charlie le respondió. Luego hizo otra pregunta, también sobre atacantes. Antes de que Kirk pudiera tomar el micrófono de nuevo, se escuchó el disparo”.

Emma Pitts, otra testigo, dijo a CNN: “Tras oír el disparo, se vio a Charlie desplomarse. Su cuello se giró y vimos sangre de inmediato”.

Entre los presentes también estaba el exrepresentante estadounidense Jason Chaffetz, republicano de Utah. Dijo en Fox News que asistió al evento con su esposa, hija y yerno. Señaló que Kirk “salió, lanzó gorras, animó a la multitud” y luego comenzó a responder preguntas antes de que se escuchara el disparo.

“Yo estaba mirando a Charlie. No puedo decir que vi sangre. No puedo decir que lo vi recibir el disparo, pero sí lo vi caer inmediatamente hacia atrás y a su izquierda”, relató.

La gira “American Comeback Tour” contaba con la característica “Mesa Demuéstrame que estoy equivocado” de Kirk, donde invitaba a quienes no coincidían con él a debatir algún tema.

Kirk también fue autor y una destacada figura mediática, conductor de un programa de radio diario de tres horas. Según un asistente de Turning Point USA que acompañaba la gira, Kirk viajaba con un equipo de seguridad privada, ya fuera que hablara ante grandes concentraciones, como en Orem, Utah, o en eventos más pequeños.

Trump ha reconocido a Kirk por movilizar y motivar el voto joven a su favor. Kirk apareció por última vez en la Oficina Oval en mayo, durante la ceremonia de juramento de la jueza Jeanine Pirro.

El presidente, decenas de aliados de Kirk y también demócratas que tuvieron fuertes desacuerdos con él, publicaron mensajes de buenos deseos y llamados a la oración en línea.

“Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado”, escribió Trump en Truth Social este miércoles. “¡Un gran tipo de arriba a abajo! ¡DIOS LO BENDIGA!” continuó el presidente.

Kirk, originario de Illinois, se casó con Erika Frantzve en 2021. La pareja tiene dos hijos pequeños.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, señaló que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y el FBI están en el lugar.

“Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados. Los agentes estarán en la escena rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso”, agregó el director del FBI, Kash Patel, en una publicación en X.

Justo antes del tiroteo, Kirk publicó sobre un evento en la universidad. “La Universidad del Valle de Utah está ENCENDIDA y LISTA para la primera parada de regreso en la Gira del Regreso Americano”, escribió Kirk en una publicación en X.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que está siendo informado por las fuerzas del orden sobre el incidente que involucra a Kirk.

“Los involucrados serán plenamente responsables. La violencia no tiene lugar en nuestra vida pública. Los estadounidenses de todas las tendencias políticas deben unirse para condenar este acto. Nuestras oraciones están con Charlie, su familia y todos los afectados”, dijo Cox.

Asimismo, la Universidad del Valle de Utah informó en una publicación en X que cerró su campus y canceló las clases “hasta nuevo aviso”.

Las autoridades pidieron a los estudiantes que permanezcan en un lugar seguro dentro del campus hasta que la policía pueda escoltarlos fuera.

“El campus de UVU está cerrado. Clases canceladas. Quienes estén en el campus, permanezcan en un lugar seguro hasta que los agentes de policía puedan escoltarlos de manera segura fuera del campus”, dice la publicación. “Pedimos su paciencia durante este proceso. Estamos proporcionando actualizaciones en la medida de lo posible. Se trata de un evento en desarrollo”.

