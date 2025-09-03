Yellow Cab of the Desert ya no operan mas
Luis Medina
COACHELLA VALLEY, Calif. (KUNA) – Yellow Cab of the Desert ya no opera, según confirmó nuestra estación hermana News Channel 3.
Varios conductores contactaron a News Channel 3 el martes para informar que la compañía estaba fuera de servicio.
Nuestra estación hermana News Channel 3 llamó a su oficina y un mensaje de voz confirmó que la compañía ya no opera, dirigiendo a los clientes a otro número de teléfono. El número nos dirigió a City Cab, que está absorbiendo Yellow Cab of the Desert.