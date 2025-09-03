Hombre de 20 años de Thousand Palms desaparecido desde el viernes

Luis Medina

THOUSAND PALMS, Calif. (KUNA) – Un hombre de 20 años de Thousand Palms ha sido reportado como desaparecido. Su familia informó que Derek Gillum fue visto por última vez saliendo de su residencia en La Canada Way, Thousand Palms, el viernes alrededor de las 10:30 p. m.

Foto reciente de Derek Gaillum

Fotografía de Derek Gaillum tomada en 2024

Gillum es descrito como de 6 pies de altura y pesa 155 libras, cabello castaño y ojos marrones. Vestía una camiseta negra, pantalones caqui marrones, una gorra azul de los Dodgers al revés y zapatillas Vans negras.

Foto tomada el viernes por la noche (08/29/25)

Su familia informó a nuestra estación hermana News Channel 3 que fue visto por última vez subiéndose a un PT Cruiser blanco.

El Departamento del Sheriff del Condado de Riverside está investigando la desaparición. Si tiene alguna información, llame a la Estación del Sheriff de Palm Desert al 760-836-1600.

Manténgase al tanto en Telemundo15.com para recibir actualizaciones.