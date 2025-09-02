El Teleférico de Palm Springs cerrará la próxima semana por mantenimiento anual

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Las autoridades anunciaron hoy que el Teleférico de Palm Springs cerrará la próxima semana por su mantenimiento preventivo anual, y que el servicio se reanudará a mediados de octubre.

El tranvía cerrará del 8 al 12 de septiembre, con el último día de operaciones programado para el 7 de septiembre. Está previsto que reabra a las 10:00 a. m. del 13 de octubre, según las autoridades.

“Durante el cierre de este año, reconstruiremos el vagón de la cabina uno, que soporta la cabina mientras se desplaza sobre los cables de la vía, y reemplazaremos el cable de contraarrastre”, declaró Chris Bartsch, vicepresidente de sistemas de tranvías, en un comunicado. “Nuestros técnicos con sede en Suiza realizarán el mantenimiento anual del sistema de controles”. También se realizarán pruebas anuales para los permisos estatales.

La gerente general Nancy Nichols afirmó que el cierre permite al equipo completar proyectos complejos que no pueden llevarse a cabo durante las operaciones normales.