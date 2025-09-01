Padres del bebé desaparecido de Cabazon comparecerán ante el tribunal el jueves

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Seguimos de cerca los avances en el caso de Emmanuel Haro, el bebé desaparecido de 7 meses, mientras ambos padres se preparan para regresar a la corte.

La Fiscalía del Condado de Riverside afirma tener fuertes indicios de dónde podrían estar los restos de Emmanuel, pero las labores de recuperación continúan.

Jake y Rebecca Haro permanecen detenidos bajo fianza de un millón de dólares, acusados de asesinato y de presentar una denuncia policial falsa. Su comparecencia está programada para el 4 de septiembre en Riverside.

Según los registros judiciales consultados por nuestra estación hermana News Channel 3 el lunes por la tarde, la audiencia de libertad condicional y por armas de fuego de Jake Haro, originalmente programada para el 2 de septiembre, ha sido anulada y reasignada al 4 de septiembre, el mismo día que su comparecencia y la de Rebecca. Este caso se deriva de un arresto ocurrido en 2024 mientras Jake estaba en libertad condicional por su condena por crueldad infantil en 2023.

Estaremos en la sala del tribunal el jueves, solicitando actualizaciones sobre el plan de búsqueda. Manténgase conectado con Telemundo 15 para seguir la cobertura.