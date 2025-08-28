Estudio clasifica a Indio entre las 25 ciudades pequeñas más habitables de EE. UU. y las 3 mejores de California

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – La ciudad de Indio ha sido reconocida como una de las 25 ciudades pequeñas más habitables de Estados Unidos, según un estudio de SmartAsset.

El estudio incluyó 279 ciudades de todo el país con poblaciones de entre 65 000 y 100 000 habitantes.

Indio se ubicó en el puesto 24, con una tasa de desempleo del 1,1 %, una de las más bajas de las ciudades incluidas en la encuesta. Indio se ubicó en el puesto 3 de las 56 ciudades de California incluidas en la encuesta, detrás de Redondo Beach (puesto 12 en EE. UU.) y Mountain View (puesto 20 en EE. UU.).

El análisis de SmartAsset analizó la asequibilidad de la vivienda, las tasas de pobreza y desempleo, la cobertura de seguro médico, el acceso a la atención médica y el entretenimiento, y los tiempos de viaje.

Las autoridades de Indio afirman que el sólido desempeño de la ciudad refleja su crecimiento, resiliencia y compromiso con la creación de oportunidades para residentes y empresas.

El alcalde de Indio, Glenn Miller, declaró: «Este reconocimiento confirma lo que nuestra comunidad ya sabe: Indio es el mejor lugar del país para vivir, trabajar y criar una familia. Con un crecimiento extraordinario, vitalidad cultural y vecindarios acogedores, Indio continúa destacando como la Ciudad de los Festivales y mucho más».

El estudio de SmartAsset puede consultarse aquí, y la cobertura del reconocimiento de Indio se incluye en el informe de AOL.