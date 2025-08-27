Reclusa del Condado de Riverside se fuga de la custodia en el Condado de San Diego

Luis Medina

RIVERSIDE, Calif. (KUNA) – Las autoridades buscaban hoy a una reclusa del Condado de Riverside que huyó de un centro de reingreso a la prisión en el Condado de San Diego.

Alrededor de las 9 p.m. del martes, las autoridades fueron alertadas de que Angel Rayburn había manipulado su grillete electrónico y había salido de un centro del Programa de Reingreso a la Comunidad Femenina, según el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California (CDCR). Un recuento de emergencia confirmó la desaparición de Rayburn.

La Oficina de Seguridad Correccional del CDCR y las agencias locales del orden público fueron notificadas de inmediato y colaboraron en la búsqueda.

Rayburn, de 37 años, es una mujer blanca de 5 pies y 5 pulgadas de altura y 150 libras, con cabello y ojos castaños.

Su última ubicación conocida fue cerca de la intersección de Kearny Mesa Road y Armstrong Street en San Diego, informaron las autoridades. Fue vista por última vez vistiendo pantalones deportivos negros y zapatillas blancas.

Rayburn fue recibido originalmente de Riverside el 14 de febrero para cumplir una sentencia de tres años por evadir a un oficial de paz mientras conducía en sentido contrario, agresión con cualquier medio que pudiera producir grandes lesiones corporales a un oficial de paz/bombero y comprar/recibir un vehículo/remolque/equipo de construcción robado.

Ha estado alojada en el FCRP de San Diego desde el 14 de agosto.

Se insta a cualquier persona que vea a Rayburn o tenga conocimiento de su paradero a que se comunique con su agencia local del orden público, llame al 911 o contacte al agente especial Guillermo López al 619-666-5523.

El FCRP permite a los delincuentes que cumplen el resto de sus condenas en una prisión estatal cumplir el resto de sus condenas en un centro de reinserción social y les proporciona programas y herramientas para la transición de la custodia a la comunidad. Es un programa voluntario para mujeres delincuentes a quienes les quedan dos años o menos de prisión.

Según el CDCR, desde 1977, el 99 % de las personas que han salido de una institución para adultos, un campamento o un programa comunitario sin permiso han sido detenidas.