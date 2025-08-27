Buscan recuperar visas retiradas a transportistas

Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3).- Cerca de 15 visas que fueron retiradas en el punto de revisión de la carretera estatal 86, buscan que sean recuperadas luego de que empresas transportistas mexicanas en conjunto con el Consulado de México en Calexico, hicieran la solicitud y entregaran documentación donde se confirma que no incurrieron en “cabotaje” una practica que no esta permitida por el T-MEC.

El encargado de despechado, de Canacar, Luciano Jimenez mencionó a Telemundo, que en total se retiraron 40, mencionó que existe confusión, porque choferes deben de cruzan con anticipación ya que la aduana comercial esta cerrada los domingos:

“Lo que queremos es cruzar la carga para poder llegar a la cita el lunes, pero esto no sucede, por ejemplo Tijuana-San Ysidro y Tijuana- Otay, porque tienes que así para los sábados”

De acuerdo a la CANACAR los cruces se han reducido en este 2025, en un 20 por ciento.