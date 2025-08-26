Agentes de la Patrulla Fronteriza decomisaron droga y dinero en un punto de la I-10 en el Valle de Coachella
Lina Robles
Agentes de la Patrulla Fronteriza que circulaban por el freeway 10 en un punto del Valle de Coachella no especificado le ordenaron detenerse al conductor de un vehículo y al interrogarlo les llegó un fuerte olor a marihuana, por lo que revisaron el auto y encontraron 240 libras de dicha droga, además de $16 mil dolares en efectivo que traía el individuo a quien de inmediato arrestaron.