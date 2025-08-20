La Ciudad de Coachella nombra nuevo director de finanzas tras años de búsqueda

Luis Medina

COACHELLA, Calif. (KUNA) – Tras años de búsqueda y varios cambios en su equipo administrativo, la Ciudad de Coachella nombró oficialmente a Lincoln Bogard, Contador Público Certificado (CPA), CFE, como su nuevo Director de Finanzas.

Bogard aporta más de dos décadas de experiencia en liderazgo financiero en los sectores municipal, privado y público, con una trayectoria que abarca puestos ejecutivos, de gestión y de auditoría.

“Como residente del Valle de Coachella, me preocupa profundamente la comunidad donde vivo y trabajo. La Ciudad de Coachella está bien posicionada para convertirse en un líder económico regional, con proyectos futuros que crearán empleos, mejorarán la infraestructura y ampliarán los recursos para los residentes”, dijo Bogard. “Me honra unirme a un equipo dedicado a servir a nuestra comunidad, y mis objetivos inmediatos incluyen implementar un nuevo sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) y garantizar la responsabilidad fiscal para los próximos años”.

Recientemente, Bogard se desempeñó como Subgerente Municipal de la Ciudad de Banning, donde supervisó Finanzas, Recursos Humanos, Nómina, Compras, Facturación de Servicios Públicos, Gestión de Riesgos y TI. Durante su mandato, implementó sistemas financieros y de nómina cruciales, reestructuró las operaciones de recursos humanos y ayudó a la Ciudad a obtener el reconocimiento por Logro en Excelencia en Adquisiciones y el Certificado de Logro de GFOA por Excelencia en Informes Financieros.

“La amplia experiencia de Lincoln en finanzas municipales, combinada con su experiencia en gestión de riesgos, presupuestos y transparencia fiscal, lo convierte en una incorporación invaluable al equipo ejecutivo de Coachella”, declaró la concejala Yadira Pérez. “Confiamos en que su liderazgo fortalecerá la base financiera de la ciudad y apoyará el crecimiento a largo plazo de nuestra comunidad”.

Anteriormente, Bogard ocupó puestos de liderazgo como Director de Finanzas y Tesorero Municipal de la Ciudad de American Canyon, así como Gerente Sénior de Contabilidad/Auditor-Contralor Adjunto del Condado de Sacramento, donde dirigió proyectos a gran escala de informes financieros, presupuestos y modernización de sistemas. Su trayectoria profesional también incluye puestos clave en el Tribunal Superior de San Bernardino, la Ciudad de Berkeley, Bank of the West y Ernst & Young, donde se especializó en investigaciones de fraude y auditorías internas.

Bogard posee una Maestría en Ciencias en Contabilidad por la Universidad de Denver y una Licenciatura en Ciencias Empresariales con énfasis en Finanzas Corporativas por la Universidad de Colorado en Colorado Springs, graduándose con honores. Es Contador Público Certificado (CPA) con licencia en California y Colorado, y Examinador Certificado de Fraude (CFE), con membresías profesionales en la Asociación de Oficiales de Finanzas Gubernamentales (GFOA), la Sociedad de Oficiales de Finanzas Municipales de California (CSMFO) y la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE).