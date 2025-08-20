Delincuente acusado de intentar agredir sexualmente y asesinar a una mujer en Whitewater

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Un delincuente acusado de intentar agredir sexualmente y asesinar a una mujer en un centro de entrenamiento canino de Whitewater, al que irrumpió, fue acusado hoy de intento de asesinato y otros delitos.

Bryan Vines Burge, de 54 años, fue arrestado el fin de semana tras una investigación del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside.

Además de intento de asesinato, Burge fue acusado de intento de violación, agresión con intención de causar disturbios, robo y cargos que agravan la pena por usar un arma mortal durante un delito sexual y durante la comisión de un delito grave, con resultado de lesiones corporales graves.

Burge, quien se encuentra detenido bajo fianza de $1 millón en el Centro de Detención Benoit, tenía previsto comparecer por primera vez ante el tribunal el miércoles por la tarde en el Centro de Justicia Larson en Indio.

Según los investigadores del sheriff, poco antes de las 7 a.m. del sábado, el acusado presuntamente ingresó por la fuerza al complejo de Guide Dogs of the Desert en 60735 Dillon Road, donde los caninos están especialmente entrenados para servir como mascotas de compañía y guardianas para los ciegos.

Los agentes del sheriff alegan que el acusado se topó con una mujer, le sacó un cuchillo y procedió a intentar agredirla sexualmente.

La víctima forcejeó y sufrió lesiones no especificadas durante el presunto ataque, pero logró zafarse del agarre del acusado y huir para pedir ayuda, según los investigadores.

Los agentes de patrulla acudieron al lugar poco después e iniciaron una búsqueda basándose en las declaraciones de la mujer. Localizaron y arrestaron a Burge sin incidentes en Dillon Road a las 10:30 a. m. del sábado.

Aparentemente, la víctima no requirió hospitalización. No quedó claro si el acusado presuntamente robó específicamente en el centro de entrenamiento para atacar a la mujer.

Los documentos judiciales muestran que tiene condenas previas en el Condado de Orange por robo y actos lascivos contra una menor.