Cal Fire al sur del condado de Monterey, se prepara para las altas temperaturas

jose.romo

BRADLEY, Calif. (KMUV-TV) — En estos momentos la agencia dice estar en alerta de bandera roja, esto por la alta cantidad de vegetación seca que se ve a lo largo de los montes al sur del condado de monterey. La comunidad al sur del condado se prepara para las altas temperaturas.

“Agua y cosas, porque uno nunca sabe cuando hay un incendio”, Ana María Valdovinos dice siempre es importante conseguir lo esencial.

Graciela Villegas comparte una preocupacion similar. “Tener mucho cuidado, como cuando vas a hacer de día de campo. este tener precaución cuando pones una fogata esté apagada butted aunque no creas, el vidrio incendia la gracia y zacate seco, ahí es donde puede incendiarse”.

Luis Pérez con el departamento de Cal Fire en Bradley dice que a pesar de que la temporada de incendios abarca de mayo a agosto, en California siempre se debe estar preparado.

“Principalmente en el verano cuando las temperaturas son más altas, la humedad disminuye y es cuando las plantas y los pastizales tienen menor humedad y pueden ocasionar incendios forestales más grandes”.

La zona al sur del condado es considerada de alto riesgo y en los próximos días se espera que las temperaturas ronden los cien grados. Por lo mismo, Pérez recomienda a la gente no tener vegetación a cinco pies de distancia de su hogar y mejor optar por materiales no inflamables.

“Regularmente hacemos alrededor de unas 10,000 inspecciones por año en el condado”, agrega Pérez. “Tenemos un ciclo de tres años donde tratamos de visitar a la mayoría de los de los hogares en el condado de Monterrey y San benito. Queremos decirle a la gente que con su apoyo podemos tener una temporada de incendios más segura”.

Añade que en los últimos meses junto a los demás equipos de Cal Fire han programado quemas predeterminadas en las cuales buscan controlar la cantidad de maleza y sacates secos. De esta forma pueden practicar y controlar las posibilidades de incendios. Pérez agrega que buscan trabajar con las comunidades con métodos educativos.

Cal Fire agrega que los incendios forestales pueden ocurrir en cualquier momento por lo mismo es crucial estar preparado.