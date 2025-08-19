Mañana inician las clases en el CVUSD y dicen que la meta es que los estudiantes tengan éxito

Lina Robles

Mañana inician las clases en el Distrito Escolar del Valle de Coachella y la superintendente comento que la meta es que estudiantes y maestros tengan todo lo que necesitan para tener éxito, también dijo que los fondos económicos siguen siendo un reto y que el dinero federal que cubre programas para migrantes y programas de ingles no ha sido distribuido.

Además, tienen una página de internet con más información y por primera vez tendrán un sistema que les permitirá a los padres rastrear el autobús escolar de sus hijos.

Y las escuelas tendrán más tecnología y empezarán a incorporar la inteligencia artificial.