Skip to Content
Noticias Regionales

Mañana inician las clases en el CVUSD y dicen que la meta es que los estudiantes tengan éxito

By
Published 11:14 am

Lina Robles

Mañana inician las clases en el Distrito Escolar del Valle de Coachella y la superintendente comento que la meta es que estudiantes y maestros tengan todo lo que necesitan para tener éxito, también dijo que los fondos económicos siguen siendo un reto y que el dinero federal que cubre programas para migrantes y programas de ingles no ha sido distribuido.

Además, tienen una página de internet con más información y por primera vez tendrán un sistema que les permitirá a los padres rastrear el autobús escolar de sus hijos.

Y las escuelas tendrán más tecnología y empezarán a incorporar la inteligencia artificial.

Article Topic Follows: Noticias Regionales

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content