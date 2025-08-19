Skip to Content
Noticias Regionales

La policía arrestó a un sujeto sospechoso de intentar raptar a una mujer cerca de Whitewater

By
Published 11:14 am

Lina Robles

La policía de Cathedral City con el apoyo de Desert Hot Springs realizaron un retén el viernes pasado de 6 de la tarde a 2 de la madrugada del sábado en la Ramon Road cerca de la calle Whispering Palms donde revisaron 471 vehículos, seis automovilistas recibieron infracciones por manejar sin licencia y uno por no traer su licencia de conducir.

La policía de Cathedral City recibió el apoyo del Departamento de Policía de Desert Hot Springs y el lugar del retén fue escogido ya que en esa área se registran muchos accidentes automovilísticos provocados por choferes borrachos.

Article Topic Follows: Noticias Regionales

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content