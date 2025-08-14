Policía de Menifee acusado de agredir sexualmente a una adolescente y una mujer

Luis Medina

MURRIETA, Calif. (KUNA) – Un policía de Menifee acusado de agredir sexualmente a una mujer y una niña, tanto dentro como fuera de servicio, una de las cuales era víctima de violencia doméstica a la que explotó, fue acusado hoy de violación y otros delitos.

Juan José Pesina Jr., de 32 años y residente de Murrieta, fue arrestado el martes tras una investigación de dos semanas a cargo de la Unidad de Víctimas Especiales del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside.

Además de violación, Pesina está acusado de agresión sexual grave, intento de sodomía forzada, robo en primer grado, cópula oral forzada, intento de cópula oral forzada y dos cargos de agresión con intención de cometer violación, así como acusaciones que agravan la pena por perpetrar delitos sexuales durante un robo. El acusado, quien se encuentra detenido bajo fianza de un millón de dólares en el Centro Correccional Smith de Banning, tenía previsto comparecer por primera vez ante el tribunal el jueves en el Centro de Justicia del Suroeste de Murrieta.

Pesina se encuentra en licencia administrativa sin goce de sueldo en el Departamento de Policía de Menifee.

La agencia emitió un comunicado el martes indicando que la Unidad de Estándares Profesionales recibió una denuncia de una mujer el 22 de julio, quien alegaba haber tenido encuentros con el agente del orden hacía más de dos años, en los que este había abusado sexualmente de ella.

“Se llevó a cabo de inmediato una investigación interna preliminar”, declaró el sargento de policía de Menifee, Raúl Pérez. “Para garantizar una investigación justa, exhaustiva e imparcial, el departamento solicitó una investigación criminal independiente al Departamento del Sheriff del Condado de Riverside”.

El sargento del sheriff, Jim Peters, indicó que los detectives de Asuntos Internos del MPD informaron a la Unidad de Víctimas Especiales que “Pesina fue acusado de agredir sexualmente a una víctima durante una investigación en servicio”.

“Durante el curso de nuestra investigación, se identificaron víctimas adicionales en incidentes ocurridos entre 2023 y 2024”, declaró Peters. “Los investigadores determinaron que Pesina tuvo encuentros con estas víctimas tanto en servicio como fuera de él”. Según la denuncia penal, las víctimas fueron presuntamente agredidas en febrero de 2023 y enero de 2024.

Una de las víctimas, una adolescente, fue la primera presunta víctima de Pesina, según documentos judiciales. El acusado presuntamente accedió ilegalmente a su propiedad y perpetró múltiples delitos sexuales durante un período no especificado, según la fiscalía.

La segunda persona fue presuntamente agredida 11 meses después, sufriendo abusos similares, según la denuncia.

El documento no especificó quién fue la persona, pero alegó que “tras devolver a la víctima de violencia doméstica a su domicilio… el acusado entró en su casa y la agredió sexualmente por la fuerza”.

El departamento de policía no reveló cuándo fue contratado Pesina ni en qué funciones específicas ha trabajado, aparte de patrullar.

De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.