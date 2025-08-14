El Aeropuerto Internacional de Palm Springs incorpora un servicio directo a Austin con Southwest Airlines

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – El Aeropuerto Internacional de Palm Springs lanzará un servicio directo de temporada a Austin, Texas, el próximo año con Southwest Airlines.

“La incorporación de Southwest a la ruta de Austin ofrece a los viajeros más opciones que nunca”, declaró Harry Barrett Jr., director ejecutivo de Aviación del PSP, en un comunicado. “Cuando las aerolíneas compiten, los viajeros suelen beneficiarse con horarios más convenientes y tarifas competitivas, lo cual es una excelente noticia para quienes vuelan entre Palm Springs y Austin”.

Los viajeros del PSP tendrán más opciones para viajar a Austin con Delta Airlines y Southwest Airlines, según informaron las autoridades.

El servicio se ofrecerá los sábados y domingos a bordo de la flota de Boeing 737 del 5 de marzo al 6 de abril de 2026.