La Misión de Rescate del Valle de Coachella realizara su décimo quinta entrega anual de mochilas

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – La Misión de Rescate del Valle de Coachella celebra su décimo quinta entrega anual de mochilas este jueves.

Según la Federación Nacional de Minoristas, se proyecta un costo promedio de $875 por estudiante para el regreso a clases. Para ayudar a las familias de bajos recursos, la Misión de Rescate del Valle de Coachella está donando mochilas con relleno a los estudiantes locales. El evento comenzará a las 6:30 a. m. del jueves.

Las mochilas y los útiles escolares también se pueden entregar en el CVRM, ubicado en 47470 Van Buren St. en Indio.

Se necesitan mochilas, cuadernos de espiral, resaltadores amarillos, sacapuntas, papel rayado y otros útiles escolares. Se aceptan donaciones de mochilas y útiles escolares hasta el 13 de agosto. Los niños deben estar presentes para recibir una mochila.