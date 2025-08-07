Mujer de Palm Springs entre tres víctimas del 9/11 identificadas mediante pruebas avanzadas de ADN

Luis Medina

NUEVA YORK (KUNA) – La Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York identificó a tres personas más que murieron durante los ataques terroristas del 9/11, incluyendo a una mujer de Palm Springs, 24 años después.

El jueves, el alcalde Eric Adams y el médico forense jefe, Dr. Jason Graham, anunciaron las identificaciones de Barbara Keating, de Palm Springs; Ryan Fitzgerald, de Floral Park; y otra mujer cuyo nombre no se dio a conocer.

El anuncio se produjo gracias a los avances en las pruebas de ADN, que incluyen una mayor sensibilidad y tiempos de respuesta más rápidos. Esto ha permitido a las autoridades identificar restos que durante décadas habían dado negativo en pruebas de ADN identificable.

“Casi 25 años después del desastre del World Trade Center, nuestro compromiso de identificar a los desaparecidos y devolverlos a sus seres queridos se mantiene más firme que nunca”, declaró Graham. Cada nueva identificación da testimonio de la promesa de la ciencia y del continuo apoyo a las familias a pesar del paso del tiempo. Continuamos con esta labor como nuestra forma de honrar a los desaparecidos.

Jeff Stahl, de nuestra estacion hermana News Channel 3, destacó la historia de Keating en 2021, cuando la Iglesia Católica de Santa Teresa en Palm Springs celebró su ceremonia anual de conmemoración.

Keating viajaba a bordo del vuelo 11 de American Airlines de Boston a Los Ángeles. Fue el primer vuelo en estrellarse contra las torres del World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Keating ni siquiera tenía previsto volar ese día, pero regresaba a casa un día antes de sus vacaciones de verano para ayudar a la familia con el cuidado de los niños.

Los restos de unas 1100 víctimas siguen sin identificar.