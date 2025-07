Madre y cuidadora: la historia de Alexis y la educación de su hijo con discapacidad

Alexis dice que notó que el progreso de AJ era lento, debido a sus problemas médicos, y al poco servicio de terapias y clases en escuelas públicas para niños como el. “Si AJ no podía ir porque se me enfermaba o por cualquier razón no podia ir, entonces ya perdía ese mes”

“Es porque yo oía a familias que tenían hijos ya mayores, que ya estaban graduados y que se preocupaban porque sus hijos no tenían muchas experiencias, era como si nomas los cuidaran en las escuelas, en vez de educarlos, y dije no, yo no quiero eso para mi hijo, no quiero eso para mi, yo quiero tratar de educarlo lo mas que se pueda” aseguró Liggett.

