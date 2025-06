Un dentista de Santa Bárbara regresa a casa tras dar servicio en un viaje revelador a Palestina

«Lo que sentí fue que realmente tenemos que apoyar al pueblo palestino, porque se trata de una cuestión de libertad», escribió. «Creo que básicamente depende de Estados Unidos. Israel no estaría haciendo estas cosas si no fuera por el apoyo de Estados Unidos. Esto es algo que tenemos que abordar internamente. Incluso vemos cómo se deporta a personas que defienden a los palestinos solo por expresar sus opiniones en virtud de la Primera Enmienda. A los palestinos no se les permite ser libres, y no se les permite ser libres debido a la política de Estados Unidos».

«Realmente no vemos cómo esto está afectando a la gente. Los vi como las personas más amables, bondadosas y consideradas que he conocido. No tuve ningún conflicto ni desacuerdo con nadie».

