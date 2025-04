Niña grave tras accidente protagonizado por conductora que consumió alcohol

“Ahorita es Celeste , nunca se sabe uno nunca piensa que le va a pasar a uno entonces no es justo no es justo que las personas no tengan conciencia de qué no les digo no tome, pero hay muchas posibilidades de moverse y evitar esos problemas tan grandes” declaró a Telemundo, Brisa, la madre de la pequeña Celeste.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.