El esperado Carnaval de Neón se prepara para el año más electrizante hasta la fecha tras anunciar su programación para 2025

Aunque Bolthouse mantiene en secreto algunas de las sorpresas de este año, junto con Jeffrey Best of Best Events, ha publicado el cartel oficial para 2025. Este año, Charly Jordan, fenómeno de las redes sociales y socio de PATRÓN, se unirá a la fiesta para inaugurar la noche. Y el artista Anderson .Paak, ocho veces ganador del Grammy, encabezará la fiesta posterior como DJ Pee .Wee, con un electrizante set de vinilos y un invitado muy especial.

