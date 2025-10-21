Counties with the most pre-war homes in California
Pre-war homes—those built before 1939—are architectural gems. They are sturdy, charming, and often what people are referring to when they look at the prevalent colorless, linear designs of today and lament “they just don’t make them like they used to.”
In some ways, that’s a good thing. Pre-war homes often contained materials we know to be hazardous today, like asbestos and lead. But their signature characteristics, including hardwood floors, nickel accents, ornate crown molding, and high ceilings, are among the features many people look for in a dream home.
Preserving the history of these properties, many of which you’ll find on the National Register of Historic Places, is labor that often extends beyond the scope of an individual homeowner. Depending on where these homes are located, special permission by local historic commissions may be required before renovations can be done in an effort to preserve their historic architectural integrity.
Stacker compiled a list of counties in California with the most pre-war homes using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of homes that were built in 1939 or earlier based on 2023 5-year estimates.
#58. Riverside County
– Homes built 1939 or earlier: 2.1% (17,697 homes)
– Homes built since 2000: 1.2% (10,516 homes)
– Median year homes built: 1990
– National rank: #2,966
– Total homes built: 860,042
#57. Orange County
– Homes built 1939 or earlier: 2.5% (28,385 homes)
– Homes built since 2000: 0.8% (8,626 homes)
– Median year homes built: 1977
– National rank: #2,902
– Total homes built: 1,138,473
#56. Placer County
– Homes built 1939 or earlier: 3.0% (5,203 homes)
– Homes built since 2000: 2.0% (3,570 homes)
– Median year homes built: 1994
– National rank: #2,817
– Total homes built: 176,233
#55. El Dorado County
– Homes built 1939 or earlier: 3.0% (2,799 homes)
– Homes built since 2000: 0.9% (854 homes)
– Median year homes built: 1983
– National rank: #2,816
– Total homes built: 94,258
#54. Shasta County
– Homes built 1939 or earlier: 3.1% (2,481 homes)
– Homes built since 2000: 0.7% (533 homes)
– Median year homes built: 1982
– National rank: #2,788
– Total homes built: 79,748
#53. Mariposa County
– Homes built 1939 or earlier: 3.3% (324 homes)
– Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
– Median year homes built: 1986
– National rank: #2,743
– Total homes built: 9,796
#52. Calaveras County
– Homes built 1939 or earlier: 3.4% (939 homes)
– Homes built since 2000: 0.5% (146 homes)
– Median year homes built: 1987
– National rank: #2,728
– Total homes built: 27,579
#51. Madera County
– Homes built 1939 or earlier: 3.4% (1,728 homes)
– Homes built since 2000: 1.4% (704 homes)
– Median year homes built: 1988
– National rank: #2,724
– Total homes built: 50,368
#50. Imperial County
– Homes built 1939 or earlier: 3.4% (1,980 homes)
– Homes built since 2000: 0.9% (505 homes)
– Median year homes built: 1988
– National rank: #2,721
– Total homes built: 57,511
#49. Ventura County
– Homes built 1939 or earlier: 3.7% (10,824 homes)
– Homes built since 2000: 0.6% (1,853 homes)
– Median year homes built: 1977
– National rank: #2,675
– Total homes built: 294,651
#48. San Bernardino County
– Homes built 1939 or earlier: 3.7% (27,687 homes)
– Homes built since 2000: 0.9% (7,004 homes)
– Median year homes built: 1983
– National rank: #2,660
– Total homes built: 738,535
#47. Lake County
– Homes built 1939 or earlier: 3.8% (1,303 homes)
– Homes built since 2000: 0.7% (227 homes)
– Median year homes built: 1980
– National rank: #2,650
– Total homes built: 34,271
#46. San Diego County
– Homes built 1939 or earlier: 4.1% (50,496 homes)
– Homes built since 2000: 0.8% (9,883 homes)
– Median year homes built: 1980
– National rank: #2,595
– Total homes built: 1,240,607
#45. Kern County
– Homes built 1939 or earlier: 4.2% (12,695 homes)
– Homes built since 2000: 0.8% (2,386 homes)
– Median year homes built: 1984
– National rank: #2,573
– Total homes built: 304,481
#44. Contra Costa County
– Homes built 1939 or earlier: 4.2% (18,054 homes)
– Homes built since 2000: 0.7% (2,789 homes)
– Median year homes built: 1978
– National rank: #2,564
– Total homes built: 426,585
#43. Yuba County
– Homes built 1939 or earlier: 4.4% (1,313 homes)
– Homes built since 2000: 2.1% (635 homes)
– Median year homes built: 1985
– National rank: #2,544
– Total homes built: 30,089
#42. Merced County
– Homes built 1939 or earlier: 4.4% (3,945 homes)
– Homes built since 2000: 1.2% (1,108 homes)
– Median year homes built: 1984
– National rank: #2,538
– Total homes built: 89,610
#41. Plumas County
– Homes built 1939 or earlier: 4.6% (696 homes)
– Homes built since 2000: 0.2% (31 homes)
– Median year homes built: 1980
– National rank: #2,487
– Total homes built: 15,037
#40. Santa Clara County
– Homes built 1939 or earlier: 4.7% (32,696 homes)
– Homes built since 2000: 0.9% (6,079 homes)
– Median year homes built: 1975
– National rank: #2,476
– Total homes built: 694,209
#39. Nevada County
– Homes built 1939 or earlier: 4.7% (2,557 homes)
– Homes built since 2000: 0.9% (465 homes)
– Median year homes built: 1983
– National rank: #2,467
– Total homes built: 53,981
#38. Sacramento County
– Homes built 1939 or earlier: 4.7% (28,193 homes)
– Homes built since 2000: 0.9% (5,503 homes)
– Median year homes built: 1980
– National rank: #2,464
– Total homes built: 593,616
#37. Yolo County
– Homes built 1939 or earlier: 4.8% (3,928 homes)
– Homes built since 2000: 1.5% (1,232 homes)
– Median year homes built: 1982
– National rank: #2,450
– Total homes built: 81,543
#36. San Luis Obispo County
– Homes built 1939 or earlier: 5.0% (6,292 homes)
– Homes built since 2000: 1.0% (1,247 homes)
– Median year homes built: 1983
– National rank: #2,409
– Total homes built: 124,871
#35. Sutter County
– Homes built 1939 or earlier: 5.1% (1,771 homes)
– Homes built since 2000: 0.2% (77 homes)
– Median year homes built: 1981
– National rank: #2,400
– Total homes built: 34,681
#34. Fresno County
– Homes built 1939 or earlier: 5.2% (17,773 homes)
– Homes built since 2000: 1.2% (4,093 homes)
– Median year homes built: 1981
– National rank: #2,385
– Total homes built: 342,003
#33. Tulare County
– Homes built 1939 or earlier: 5.2% (7,931 homes)
– Homes built since 2000: 1.0% (1,575 homes)
– Median year homes built: 1983
– National rank: #2,384
– Total homes built: 152,542
#32. Solano County
– Homes built 1939 or earlier: 5.3% (8,719 homes)
– Homes built since 2000: 0.8% (1,267 homes)
– Median year homes built: 1982
– National rank: #2,361
– Total homes built: 163,455
#31. Del Norte County
– Homes built 1939 or earlier: 5.4% (598 homes)
– Homes built since 2000: 0.4% (48 homes)
– Median year homes built: 1982
– National rank: #2,354
– Total homes built: 11,156
#30. Kings County
– Homes built 1939 or earlier: 5.5% (2,553 homes)
– Homes built since 2000: 1.1% (502 homes)
– Median year homes built: 1986
– National rank: #2,333
– Total homes built: 46,695
#29. Alpine County
– Homes built 1939 or earlier: 5.6% (89 homes)
– Homes built since 2000: 0.7% (11 homes)
– Median year homes built: 1981
– National rank: #2,305
– Total homes built: 1,587
#28. Tuolumne County
– Homes built 1939 or earlier: 5.7% (1,783 homes)
– Homes built since 2000: 0.4% (119 homes)
– Median year homes built: 1979
– National rank: #2,292
– Total homes built: 31,491
#27. Mono County
– Homes built 1939 or earlier: 5.9% (799 homes)
– Homes built since 2000: 0.2% (22 homes)
– Median year homes built: 1980
– National rank: #2,243
– Total homes built: 13,632
#26. Stanislaus County
– Homes built 1939 or earlier: 6.0% (10,982 homes)
– Homes built since 2000: 0.4% (734 homes)
– Median year homes built: 1981
– National rank: #2,222
– Total homes built: 184,240
#25. Butte County
– Homes built 1939 or earlier: 6.7% (6,124 homes)
– Homes built since 2000: 1.7% (1,568 homes)
– Median year homes built: 1980
– National rank: #2,083
– Total homes built: 91,176
#24. San Joaquin County
– Homes built 1939 or earlier: 7.0% (17,874 homes)
– Homes built since 2000: 1.5% (3,744 homes)
– Median year homes built: 1983
– National rank: #2,037
– Total homes built: 256,826
#23. Monterey County
– Homes built 1939 or earlier: 7.3% (10,535 homes)
– Homes built since 2000: 0.3% (421 homes)
– Median year homes built: 1975
– National rank: #1,982
– Total homes built: 144,659
#22. San Benito County
– Homes built 1939 or earlier: 7.7% (1,613 homes)
– Homes built since 2000: 1.9% (406 homes)
– Median year homes built: 1988
– National rank: #1,913
– Total homes built: 20,937
#21. Amador County
– Homes built 1939 or earlier: 7.7% (1,459 homes)
– Homes built since 2000: 0.7% (136 homes)
– Median year homes built: 1983
– National rank: #1,912
– Total homes built: 18,919
#20. Trinity County
– Homes built 1939 or earlier: 7.7% (629 homes)
– Homes built since 2000: 0.3% (21 homes)
– Median year homes built: 1977
– National rank: #1,906
– Total homes built: 8,122
#19. Tehama County
– Homes built 1939 or earlier: 7.8% (2,146 homes)
– Homes built since 2000: 0.3% (76 homes)
– Median year homes built: 1981
– National rank: #1,899
– Total homes built: 27,456
#18. Sonoma County
– Homes built 1939 or earlier: 8.0% (16,433 homes)
– Homes built since 2000: 1.0% (2,054 homes)
– Median year homes built: 1979
– National rank: #1,883
– Total homes built: 206,319
#17. Santa Barbara County
– Homes built 1939 or earlier: 8.2% (13,025 homes)
– Homes built since 2000: 0.5% (738 homes)
– Median year homes built: 1974
– National rank: #1,857
– Total homes built: 159,766
#16. San Mateo County
– Homes built 1939 or earlier: 8.5% (24,317 homes)
– Homes built since 2000: 0.5% (1,520 homes)
– Median year homes built: 1966
– National rank: #1,803
– Total homes built: 285,558
#15. Napa County
– Homes built 1939 or earlier: 8.8% (4,872 homes)
– Homes built since 2000: 1.1% (614 homes)
– Median year homes built: 1976
– National rank: #1,776
– Total homes built: 55,601
#14. Inyo County
– Homes built 1939 or earlier: 9.6% (912 homes)
– Homes built since 2000: 0.2% (22 homes)
– Median year homes built: 1973
– National rank: #1,680
– Total homes built: 9,500
#13. Mendocino County
– Homes built 1939 or earlier: 9.7% (4,010 homes)
– Homes built since 2000: 0.6% (262 homes)
– Median year homes built: 1977
– National rank: #1,671
– Total homes built: 41,495
#12. Glenn County
– Homes built 1939 or earlier: 10.7% (1,178 homes)
– Homes built since 2000: 1.4% (155 homes)
– Median year homes built: 1978
– National rank: #1,553
– Total homes built: 10,973
#11. Santa Cruz County
– Homes built 1939 or earlier: 12.1% (12,895 homes)
– Homes built since 2000: 0.2% (249 homes)
– Median year homes built: 1973
– National rank: #1,436
– Total homes built: 106,635
#10. Lassen County
– Homes built 1939 or earlier: 12.4% (1,520 homes)
– Homes built since 2000: 0.5% (64 homes)
– Median year homes built: 1977
– National rank: #1,416
– Total homes built: 12,232
#9. Colusa County
– Homes built 1939 or earlier: 12.7% (1,034 homes)
– Homes built since 2000: 0.0% (2 homes)
– Median year homes built: 1979
– National rank: #1,395
– Total homes built: 8,157
#8. Marin County
– Homes built 1939 or earlier: 12.7% (14,222 homes)
– Homes built since 2000: 0.2% (264 homes)
– Median year homes built: 1966
– National rank: #1,391
– Total homes built: 111,860
#7. Humboldt County
– Homes built 1939 or earlier: 14.1% (8,837 homes)
– Homes built since 2000: 0.4% (273 homes)
– Median year homes built: 1973
– National rank: #1,306
– Total homes built: 62,625
#6. Los Angeles County
– Homes built 1939 or earlier: 14.4% (520,428 homes)
– Homes built since 2000: 0.5% (19,884 homes)
– Median year homes built: 1965
– National rank: #1,278
– Total homes built: 3,624,084
#5. Siskiyou County
– Homes built 1939 or earlier: 15.5% (3,580 homes)
– Homes built since 2000: 0.7% (155 homes)
– Median year homes built: 1976
– National rank: #1,188
– Total homes built: 23,066
#4. Modoc County
– Homes built 1939 or earlier: 16.6% (793 homes)
– Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
– Median year homes built: 1976
– National rank: #1,102
– Total homes built: 4,774
#3. Sierra County
– Homes built 1939 or earlier: 17.1% (359 homes)
– Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
– Median year homes built: 1974
– National rank: #1,064
– Total homes built: 2,099
#2. Alameda County
– Homes built 1939 or earlier: 19.2% (121,185 homes)
– Homes built since 2000: 0.9% (5,484 homes)
– Median year homes built: 1969
– National rank: #927
– Total homes built: 630,726
#1. San Francisco County
– Homes built 1939 or earlier: 45.4% (186,855 homes)
– Homes built since 2000: 0.7% (2,897 homes)
– Median year homes built: 1945
– National rank: #19
– Total homes built: 411,542