Manuel Adorni renuncia como jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei tras verse afectado por escándalos

Por Anabella González, CNN en Español

Manuel Adorni, quien se desempeñaba como jefe del Gabinete de Ministros del Gobierno del presidente Javier Milei, anunció este sábado la renuncia a su cargo, luego de meses de escándalos y acusaciones que tanto él como el presidente de Argentina rechazan.

“Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor. Fin”, escribió Adorni en una publicación en X, en la que difundió una carta de agradecimiento a Milei, en la que hace pública su salida del gabinete.

Días atrás, Adorni ya había dado un paso al costado en su función de portavoz del Gobierno de Milei, un cargo que ocupaba desde el inicio de la gestión como uno de los funcionarios del círculo más cercano al jefe de Estado.

Adorni señala como “mentiras” las acusaciones en su contra. Asegura que se trata de “viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos”.

“Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”, dijo el ahora exfuncionario en el documento que dio a conocer. Asegura que mediante “el hostigamiento y la mentira” se buscó afectar su honor. “No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática”, dijo Adorni.

En su última aparición en abril ante el Congreso de la Nación como funcionario, el exjefe de Gabinete había reiterado que no cometió ningún delito y que iba a probarlo ante la Justicia. “No voy a renunciar”, afirmó en ese momento.

En las semanas y meses siguientes, pese a que el presidente Milei y gran parte de su gobierno le dieron su respaldo público, los escándalos por presunta corrupción no dejaron de ejercer presión sobre la gestión.

Varios señalamientos dejaron a Manuel Adorni en el foco de la atención dentro del Gobierno de Milei en los últimos meses.

Uno de ellos es haber llevado con él en el avión presidencial a su esposa durante una gira del presidente por Estados Unidos, pese a que ella no tiene ninguna responsabilidad dentro del Gobierno.

Adorni admitió el hecho, dijo que no lo consideraba un delito y afirmó que el costo de ese viaje no lo asumió el Estado argentino. Luego surgieron otros señalamientos por presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito por la compra de dos propiedades tras su ingreso a la función pública, además de inconsistencias en su declaración jurada de 2025.

“Trabajé más de 25 años en el sector privado. Mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar al Gobierno; no tengo nada que esconder”, aseguró Adorni a principios de abril.

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Con información de Iván Pérez Sarmenti y Emiliano Giménez, de CNN.