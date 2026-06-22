San Luis, Arizona refuerza acciones contra el maltrato animal tras reciente caso

Abigahil Padilla

SAN LUIS, Ariz. (KYMA) – Las autoridades de San Luis han reiterado su compromiso con la protección animal luego de que se registrara un caso de crueldad animal que ha generado preocupación entre la comunidad.

De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Policía de San Luis, la ciudad enfrenta actualmente un problema de sobrepoblación de gatos que afecta a diversos sectores del municipio.

Ante esta situación, las autoridades trabajan en coordinación con la Humane Society of Yuma a través del programa Trap Neuter Release (TNR), una estrategia que busca controlar de manera humanitaria la población felina mediante la captura, esterilización y liberación de los animales.

Sin embargo, mientras continúan los esfuerzos para atender esta problemática, recientemente se reportó un caso que encendió las alarmas entre defensores de los animales y residentes locales. La semana pasada, oficiales recibieron un reporte relacionado con un gato enfermo.

Durante una revisión física realizada por especialistas de la Humane Society of Yuma, se descubrió que el animal tenía lo que parecía ser un proyectil tipo BB incrustado en la zona de la cabeza.

Las autoridades señalaron que no tolerarán ningún acto de crueldad animal y advirtieron que las personas responsables de este tipo de conductas podrían enfrentar consecuencias legales severas.

Según la legislación de Arizona (ARS 13-2910), los cargos por maltrato animal pueden ir desde un delito menor de Clase 1 hasta un delito grave de Clase 5, dependiendo de las circunstancias del caso.

“El control de la población de gatos requiere tiempo, esfuerzo y la participación de toda la comunidad, pero bajo ninguna circunstancia se permitirá el maltrato hacia los animales”, señalaron autoridades locales.

El Departamento de Policía informó además que cualquier persona sorprendida cometiendo actos de crueldad animal será investigada y procesada conforme a la ley.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier situación que ponga en riesgo el bienestar de los animales.

Los residentes que tengan preocupaciones sobre el estado de algún animal o que sean testigos de posibles casos de maltrato pueden comunicarse con los Oficiales de Control Animal al 928-341-2420, con el fin de que se lleve a cabo una investigación adecuada.

Este incidente ha reavivado el debate sobre la importancia de promover la tenencia responsable de mascotas y fortalecer las acciones comunitarias para atender la sobrepoblación animal sin recurrir a prácticas de violencia o crueldad.