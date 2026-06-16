Tras la muerte de “Niño Guerrero”, ¿cómo queda la sucesión del Tren de Aragua?

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La caída de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, señalado como el máximo líder del Tren de Aragua, abre interrogantes sobre quién tomará el control de una organización criminal que durante la última década se expandió mucho más allá de la cárcel venezolana de Tocorón donde nació.

Guerrero Flores, quien murió recientemente en un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad estadounidenses y venezolanas en el sureste del estado Bolívar, llevaba años prófugo y las autoridades venezolanas lo identificaron como “cabecilla de una organización criminal”, mientras que Washington lo calificó como “el líder y fundador del TdA”.

Su muerte, en un ataque descrito por el presidente Donald Trump como “rápido y letal”, podría reconfigurar la estructura de una organización que, según las agencias de inteligencia en Washington y análisis de centros de investigación como Insight Crime o Transparencia Venezuela, opera como una red criminal transnacional. Tiene presencia en países como Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, México, Estados Unidos y España.

Para algunos analistas, sin embargo, el impacto de la caída de “Niño Guerrero” sería más simbólico. “Creo que prácticamente no hay ningún efecto sobre el Tren de Aragua. Creo que tiene un enorme valor simbólico. Él era el rostro más visible, realmente el único rostro visible del Tren de Aragua”, dijo Jeremy McDermott, codirector de Insight Crime, al sugerir que la organización ya funciona más como una red que como una estructura que dependa de un solo líder.

El grupo delincuencial fue declarado a principios de 2025 por el Gobierno de Donald Trump como una organización terrorista y supuestos miembros han sido detenidos y expulsados del país.

Mucho antes de la muerte de “Niño Guerrero”, el Gobierno de Estados Unidos había identificado a varios dirigentes como parte de la cúpula de la organización.

En julio de 2024, el Departamento de Estado anunció recompensas millonarias por información que condujera al arresto o la condena de algunos de los principales líderes del Tren de Aragua. Entre ellos figuraban Yohan José Guerrero, alias “Johan Petrica”, y Giovanni Vicente Mosquera Serrano, conocido como “Giovanny” o “El Viejo”.

En 2025, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) dio un paso adicional al incluir a Mosquera Serrano en su lista de los Diez Fugitivos Más Buscados, convirtiéndolo en el primer integrante del Tren de Aragua en formar parte de ese registro.

Larry Amaury Álvarez, alias “Larry Changa”, también cofundador de la organización, fue incluido en el programa de recompensas, aunque fue capturado en Colombia en julio de 2024 y permanece detenido.

De acuerdo con Insight Crime, uno de los posibles sucesores del “Niño Guerrero” dentro de la organización es Yohan José Guerrero, alias “Johan Petrica”, a quien señala como cofundador del Tren de Aragua.

El centro de investigación señala que “Johan Petrica” se dedicó durante los últimos años a dirigir el llamado Sindicato de Las Claritas, una poderosa estructura ligada a la minería ilegal de oro en el sur del estado Bolívar. Ese enclave minero, ubicado cerca de las fronteras con Brasil y Guyana, es además la zona donde murió “Niño Guerrero”.

Las autoridades estadounidenses también lo consideran una de las figuras más relevantes dentro de la organización. En julio de 2024, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta US$4 millones por información que condujera a su captura y lo describió como un cofundador del Tren de Aragua y un “lugarteniente cercano” de “Niño Guerrero”.

Según Washington, “Petrica” ayudó a consolidar la presencia del grupo en Las Claritas, donde habría logrado tomar el control de la zona para la organización.

“Las minas cercanas a Las Claritas contienen los mayores yacimientos de oro de Venezuela y los cuartos más grandes del mundo. En poco tiempo, ‘Petrica’ logró hacerse con el control total de la zona para el Tren de Aragua”, dice el Departamento de Estado.

Aunque ha mantenido un perfil más bajo que otros dirigentes históricos del Tren de Aragua, las autoridades estadounidenses consideran a “El Viejo” una figura clave dentro de la estructura de la organización.

En julio de 2024, el Departamento de Estado lo incluyó entre los líderes de la organización por los que ofrecía recompensas millonarias. Un año después, su perfil cobró aún más relevancia cuando el FBI lo incorporó a su lista de los Diez Fugitivos Más Buscados, convirtiéndolo en el primer presunto integrante del Tren de Aragua en formar parte de ese registro.

La agencia estadounidense ofrece una recompensa de hasta US$3 millones por información que conduzca a su captura y asegura que enfrenta cargos relacionados con apoyo material a una organización terrorista extranjera y conspiración para traficar cocaína con destino a Estados Unidos. Según el FBI, podría encontrarse en Venezuela o Colombia.

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Con información de Uriel Blanco y Ray Sanchez, de CNN.