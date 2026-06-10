Los nuevos líderes de Irán están asumiendo riesgos que sus predecesores evitaron

Análisis por Abbas Al Lawati, CNN

Los ataques de Irán contra Israel esta semana fueron algunos de los intentos más audaces del país hasta la fecha para redefinir los límites de una confrontación que durante décadas se ha librado principalmente a través de grupos interpuestos, operaciones encubiertas y represalias cuidadosamente planificadas.

Al atacar a Israel en respuesta a los ataques en el Líbano, Teherán parece estar dando a entender que sus líneas rojas ya no se detienen en sus propias fronteras, y que sus líderes están dispuestos a asumir mayores riesgos.

Desde el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán del 8 de abril, Teherán ha acusado a Israel y a Estados Unidos de socavar la tregua mediante acciones militares. Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra objetivos iraníes incluso mientras continuaban las negociaciones indirectas. Por su parte, Israel ha lanzado casi 3.500 ataques en el Líbano, según el primer ministro libanés, incluyendo ataques en la capital, Beirut, a pesar de las restricciones impuestas por la tregua.

Irán respondió con una serie de ataques de represalia calibrados contra objetivos estadounidenses y del golfo Pérsico, y advirtió que, si la diplomacia fracasa, está preparado para reanudar la guerra y extenderla más allá del Golfo. Esto podría amenazar las rutas marítimas que se extienden desde el océano Índico hasta el mar Rojo y el Mediterráneo.

Durante la noche del martes al miércoles se reanudaron los intercambios de disparos entre Estados Unidos e Irán tras el derribo de un helicóptero del Ejército estadounidense a principios de semana, lo que subraya la continua precariedad en toda la región.

Los ataques de esta semana contra Israel parecieron marcar un paso más. Teherán dio a entender que una acción militar israelí contra sus aliados regionales también podría causar una respuesta directa de Irán. El objetivo era desbloquear las negociaciones diplomáticas para alcanzar un acuerdo de paz provisional y apoyar a Hezbollah.

“Hemos roto el acuerdo de alto el fuego que existía sobre el papel, pero que se ha violado repetidamente en la práctica sobre el terreno”, declaró este lunes Mohammad Bagher Ghalibaf, jefe negociador de Irán en las conversaciones. “Mientras no exista una voluntad genuina de generar confianza, la respuesta de Irán seguirá siendo la misma”.

Irán ha insistido en que no permitirá que Israel y Estados Unidos continúen sus ataques, y afirmó mantener su compromiso con un alto el fuego que, según Teherán, se viola repetidamente. “Bajo ninguna circunstancia” aceptaría tal acuerdo, declaró el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei.

Esta decisión sugiere un cambio más profundo en Teherán, donde una nueva generación de líderes está abandonando progresivamente el enfoque cauteloso y reactivo que durante mucho tiempo caracterizó la estrategia de la República Islámica hacia sus adversarios.

En lugar de basarse principalmente en la disuasión y la paciencia estratégica, ahora parecen más dispuestos a asumir riesgos y a utilizar la influencia militar, económica y regional de Irán para influir en los acontecimientos de Medio Oriente.

Se trata también del mismo liderazgo iraní al que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito como ”más racional” y ”bastante razonable”.

“Los iraníes han acorralado tanto a los israelíes como a los estadounidenses”, declaró Aaron David Miller, ex negociador de paz estadounidense para Medio Oriente, a Jessica Dean de CNN. “Están dispuestos a correr riesgos. Creen que están ganando. No creen que el alto el fuego beneficie sus intereses”.

En 2020, la primera administración de Trump rompió un tabú de larga data al matar a Qasem Soleimani, el funcionario iraní de más alto rango que murió a manos de Estados Unidos hasta ese momento. La respuesta de Teherán, bajo el liderazgo del entonces líder supremo Ali Jamenei, reflejó su preferencia por una represalia calibrada en lugar de una escalada descontrolada: Irán lanzó un ataque con misiles contra una base aérea estadounidense en Iraq después de que se transmitieran advertencias que dieron tiempo a las fuerzas estadounidenses para buscar refugio.

En junio de 2025, cuando Estados Unidos se unió a Israel en el ataque contra Irán, Teherán optó nuevamente por una respuesta proporcional, lo que indicaba que, a pesar de su retórica incendiaria, seguía considerando necesaria la regulación de la escalada.

Los ataques de esta semana contra Israel sugieren que esa situación podría estar cambiando. “Esta es la primera vez en décadas que una potencia regional tiene los medios, la capacidad y la voluntad de usar la fuerza militar contra las maniobras militares israelíes o la agresión contra un tercer país”, declaró Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Instituto Quincy, un centro de estudios sobre política exterior estadounidense.

Tras el ataque, Irán advirtió que estaba preparado para “elevar el nivel de tensión” para desafiar lo que describió como suposiciones israelíes y estadounidenses sobre los límites de su respuesta.

“Si los israelíes y los estadounidenses creen que mediante la ‘tensión controlada’ pueden lograr que Irán y [su red de aliados] el Frente de Resistencia sean predecibles ante sus crímenes, o limitar el tipo de respuesta de Irán, están cometiendo un grave error”, declaró una fuente militar no identificada, según la agencia de noticias Tasnim, cercana al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

Teherán busca crear una “nueva ecuación” que pretenda impedir que Israel actúe no solo contra el propio Irán, sino también contra su red de aliados en la región, según declaró Danny Citrinowicz, exjefe de la rama iraní de la inteligencia militar israelí, a Becky Anderson, de CNN.

“Los acontecimientos de las últimas 24 horas han demostrado una vez más que el actual liderazgo de Irán cree cada vez más que todo aquello que no se puede lograr mediante la diplomacia, en última instancia se puede lograr mediante el uso de la fuerza”, escribió en X.

Irán también parece estar poniendo a prueba la alianza entre Estados Unidos e Israel y aprovechando las crecientes diferencias entre ambos países respecto al desenlace del conflicto. Trump se ha distanciado públicamente del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en varias ocasiones en las últimas semanas, y ha insistido en que un acuerdo diplomático con Teherán está al alcance ya que Israel ”no tendrá más remedio” que aceptarlo.

Esa estrategia podría estar dando resultados. Tras el ataque iraní a Israel el lunes, Trump actuó con rapidez para evitar una mayor escalada, por lo que habló con Netanyahu dos veces en cuestión de horas para intentar disuadirlo de tomar represalias.

Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, afirmó que Washington “es responsable” de las acciones de Israel y advirtió que estas “inevitablemente” afectarían el proceso diplomático. Mientras tanto, un oficial militar israelí recalcó que las fuerzas estadounidenses no participaron en los ataques contra Irán, aunque sí colaboraron en la intercepción de misiles iraníes.

Es posible que Irán haya logrado obligar a Washington a elegir entre apoyar la libertad de acción militar de Israel y preservar una vía diplomática con Teherán.

La presión de Trump sobre Netanyahu ha supuesto una ventaja adicional para Irán, afirmó Miller, en referencia a la nueva influencia de Teherán. “Esto dará lugar a la creación de una nueva normalidad”.

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Con información de Aida Karimi, Nadeen Ebrahim y Jeremy Diamond, de CNN.