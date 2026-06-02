Familias de San Luis, Arizona resienten el impacto de los recortes a los programas de asistencia alimentaria

Abigahil Padilla

SAN LUIS, Ariz. (KYMA) – Los recortes a diversos programas de asistencia alimentaria en Arizona continúan generando preocupación entre organizaciones comunitarias, líderes religiosos y familias de escasos recursos que dependen de este apoyo para cubrir necesidades básicas.

Una de las comunidades que ha resentido estos cambios es San Luis, Arizona, donde el acceso a alimentos se ha vuelto más complicado para numerosas familias vulnerables.

Residentes de la zona señalan que la reducción en los apoyos ha provocado una mayor presión económica, obligando a muchas personas a buscar ayuda adicional para poder llevar alimentos a sus hogares.

El pastor Manuel Castro, líder de la Iglesia Getsemaní de San Luis, ha sido testigo directo de las dificultades que enfrentan las familias de la comunidad.

Según explicó, la disminución de los programas de asistencia alimentaria ha incrementado la necesidad de apoyo entre adultos mayores, trabajadores con bajos ingresos y familias con niños.

Ante esta situación, la Iglesia Getsemaní ha mantenido sus esfuerzos para apoyar a quienes más lo necesitan mediante la distribución constante de despensas y alimentos a familias de San Luis.

El programa comunitario de la congregación se ha convertido en una alternativa importante para decenas de hogares afectados por los recortes.

El pastor destacó que, a pesar de los desafíos, continuarán trabajando para brindar apoyo a la comunidad y atender a las familias que enfrentan inseguridad alimentaria.

La preocupación por el impacto de estos recortes ha trascendido el ámbito local.

Debido a su trabajo comunitario y experiencia directa con las familias afectadas, Manuel Castro ha sido invitado a participar en un panel en Washington, donde compartirá su perspectiva sobre las consecuencias que estas reducciones han tenido en comunidades vulnerables de Arizona.

Durante el encuentro, líderes comunitarios, representantes de organizaciones y especialistas analizarán los efectos de las políticas relacionadas con la asistencia alimentaria y buscarán generar conciencia sobre las necesidades de miles de familias que dependen de estos programas.

Mientras tanto, en San Luis, organizaciones religiosas y comunitarias continúan redoblando esfuerzos para ayudar a quienes enfrentan dificultades para acceder a alimentos, una problemática que, según sus líderes, requiere atención y soluciones a largo plazo.