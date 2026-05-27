Renuncia Arreola a Mesa Directiva del Distrito Escolar de Somerton, busca puesto en el Consejo de San Luis

Abigahil Padilla

SOMERTON, Ariz. (KYMA) – Una silla quedará vacante en la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Somerton al concluir el actual ciclo escolar, luego de que Luisa Arreola presentara oficialmente su renuncia durante una sesión realizada.

Durante la reunión, Arreola dio lectura a un comunicado en el que explicó los motivos de su salida y destacó el trabajo realizado durante su gestión dentro del distrito.

Entre las principales razones de su decisión, Arreola mencionó su participación en una iniciativa que busca promover una redistritación para que el este de San Luis pase a formar parte del Distrito Escolar de Gadsden y deje de pertenecer al Distrito Escolar de Somerton.

Además, expresó su desacuerdo con el paquete de bonos que el Distrito Escolar de Somerton pretende someter a votación, el cual implicaría un incremento en los impuestos para los residentes del distrito.

Actualmente, el Distrito Escolar de Somerton opera la escuela primaria Sun Valley en el este de San Luis y contempla la construcción de un nuevo plantel.

Sin embargo, Arreola considera que la distribución propuesta de los recursos provenientes del nuevo impuesto no beneficiaría de manera equitativa tanto a Somerton como a San Luis.

La ahora exintegrante de la Mesa Directiva fue electa en 2022 y su período concluía este mismo año. Durante su tiempo en el cargo aseguró haber impulsado apoyos para maestros y estudiantes, además de gestionar donaciones y recursos para el distrito.

Arreola también figura actualmente como candidata al City Council de San Luis, Arizona, en las próximas elecciones municipales, donde busca continuar trabajando en representación de la comunidad.

Por su parte, el superintendente Omar Durón afirmó que el Distrito Escolar de Somerton continúa fortalecido tanto en Somerton como en San Luis. Asimismo, aclaró que hasta el momento no existe una propuesta formal de redistritación y recordó que cualquier modificación territorial tendría que ser aprobada por los distritos escolares de Somerton y Gadsden.

En relación con el llamado a elección aprobado recientemente para la emisión de bonos de deuda, Durón explicó que el distrito busca obtener alrededor de 20 millones de dólares destinados a nueva construcción, mantenimiento, mejoras tecnológicas y seguridad escolar.

Añadió que un Comité Consultivo de Padres será el encargado de informar a la comunidad sobre los proyectos específicos y el impacto fiscal que tendría la propuesta.

El puesto que deja Arreola permanecerá en la boleta electoral de noviembre, mientras que la Oficina del Superintendente Escolar del Condado será la responsable de designar a una persona interina que concluya el período restante en la Mesa Directiva.