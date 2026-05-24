La Corte Suprema debate cómo frenar alegatos cada vez más extensos. Los jueces ya están cansados

Por John Fritze, CNN

Como buenos abogados, los jueces de la Corte Suprema pueden debatir sobre cualquier cosa, incluso —al parecer— sobre la mejor manera de debatir.

Las quejas silenciosas durante años sobre cómo la corte lleva a cabo sus sesiones de alegatos orales se han vuelto cada vez más públicas durante una serie de apariciones de algunos de los jueces.

“Demasiado largas”, se quejó recientemente el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, durante una conferencia de jueces y abogados en Pennsylvania, y prometió “revisarlo” durante el verano.

“Demasiados discursos”, añadió días después el juez Samuel Alito en Texas, según SCOTUSblog, al señalar que había “muy pocas preguntas reales”.

Desde hace tiempo, los expertos legales consideran que los alegatos orales de la Corte Suprema —que comienzan cada período judicial en octubre y se extienden hasta abril— tienen apenas una importancia marginal para definir el resultado de un caso. Sin embargo, las sesiones permiten que los jueces pongan a prueba las teorías de los demás y, por eso, los argumentos pueden influir en el alcance de una decisión.

Para el público, los debates —que solo se transmiten en vivo desde la pandemia— ofrecen una mirada sobre cómo piensan nueve de las personas más poderosas de Washington respecto a apelaciones que suelen tener implicaciones nacionales.

“Es muy importante para la legitimidad de la corte”, dijo Tonja Jacobi, profesora de Derecho en la Universidad Emory, quien ha estudiado ampliamente estos alegatos. “Puede ayudar a tranquilizar a la gente y mostrar que, al menos en parte, esto es derecho”.

El impacto de acortar las sesiones podría recaer con más fuerza sobre el bloque liberal de la corte, aunque solo sea porque en los últimos períodos esos tres jueces suelen ser quienes más hablan en promedio.

Durante la pandemia, cuando la corte pasó a alegatos virtuales, los jueces hacían preguntas por orden de antigüedad en lugar del estilo libre conocido como “hot bench”, utilizado durante décadas. Cuando regresaron a la sala física en 2021, algunos querían mantener el sistema por antigüedad y otros impulsaban volver al formato más dinámico previo a la pandemia.

Finalmente se alcanzó un acuerdo que sigue vigente: primero preguntas abiertas y luego una ronda de preguntas “seriatim”, es decir, una por una. Pero el formato ha dificultado controlar el tiempo tanto de los abogados como de los jueces.

La Corte Suprema programa sesiones de alegatos de 60 minutos en la mayoría de los casos. Pero en los últimos años los jueces han superado con frecuencia ese límite, en contraste con la época del expresidente de la Corte Suprema William Rehnquist, quien era tan estricto con el tiempo que a veces interrumpía a los abogados a mitad de frase.

Según un análisis de CNN, la duración promedio de los alegatos en el período actual fue de poco menos de 90 minutos. Eso representa casi 10 minutos más que en el período iniciado en 2020, cuando la corte escuchaba argumentos de forma remota debido a la pandemia.

El alegato más largo del período, de casi tres horas, fue el caso sobre los amplios aranceles globales del presidente Donald Trump, que finalmente fueron anulados por la corte.

Ese alegato, que técnicamente incluía dos apelaciones, estaba programado para 80 minutos.

Las críticas al enfoque actual no son universales. Muchos abogados que litigan ante la Corte Suprema —y que son alertados sobre el tiempo mediante luces blancas y rojas en el podio— han dicho que valoran el tiempo extra y la posibilidad de hablar directamente con los jueces durante la ronda de preguntas “seriatim” sin interrupciones.

El juez Clarence Thomas, famoso durante años por no hablar nunca durante los alegatos orales, tampoco tiene objeciones.

“El enfoque actual puede extenderse un poco, pero no se puede decir que no hayan tenido oportunidad de expresar su posición”, dijo el juez asociado de mayor antigüedad de la corte ante un grupo de jueces y abogados reunidos recientemente cerca de Miami.

“No juego golf. No juego cartas. No salgo mucho. Así que puedo sentarme ahí todo el día”, bromeó Thomas durante una conferencia organizada por el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de EE.UU. el 14 de mayo. “No tengo ningún lugar al que ir”.

Los integrantes del bloque liberal de tres jueces, que operan en una corte donde los conservadores tienen una supermayoría de seis magistrados, suelen luchar contra la corriente y, al parecer, hablan más que sus colegas.

Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, en particular, están entre las más habladoras. Sotomayor, la liberal de mayor antigüedad de la corte, habló en promedio más de seis minutos durante los alegatos del período actual, según un análisis de Adam Feldman, fundador de Empirical SCOTUS, y Jake Truscott, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Florida.

Jackson, quien como jueza de menor antigüedad tiene la última intervención en cada sesión de alegatos, habló en promedio más de ocho minutos por caso.

En contraste, ninguno de sus colegas habló más de cinco minutos en promedio.

Ni Sotomayor ni Jackson respondieron a solicitudes de comentarios.

Jacobi, quien ha estudiado las interrupciones durante los alegatos ante la Corte Suprema, dijo que el formato más largo podría tener, paradójicamente, efectos negativos para la transparencia.

“Se ha vuelto un poco menos accesible”, dijo sobre los alegatos extensos. “Creo que ahora hay mucha menos disciplina”.

Tampoco está claro que acortar las sesiones cambie el resultado de los casos. Para cuando los jueces llegan a los alegatos, ya han leído cientos de páginas de escritos legales y, en muchos casos, ya han enfrentado preguntas jurídicas similares anteriormente. Varios magistrados han dejado claro a lo largo de los años que ya tienen una idea de cómo creen que debería resolverse un caso antes de sentarse en la sala.

“Inevitablemente”, dijo Alito durante la conferencia judicial del 5º Circuito en mayo, según SCOTUSblog, tiene “una idea preliminar” de cómo terminará un caso antes de escuchar los alegatos.

“A veces realmente marca una diferencia para tratar de resolver algo”, dijo la jueza Elena Kagan en una entrevista de 2010, pocos meses después de incorporarse a la corte. “A veces quizá un poco menos”.

Los monólogos más largos a veces generan momentos incómodos para Roberts, quien debe controlar el tiempo de los alegatos y, en ocasiones, actuar como árbitro para decidir quién tiene la palabra.

A finales de marzo, mientras los jueces debatían una política que impedía el ingreso de solicitantes de asilo a Estados Unidos, Sotomayor cuestionó durante casi tres minutos a un abogado del Gobierno de Trump. Exfiscal, Sotomayor suele interrumpir a los abogados cuando considera que evitan responder directamente.

“La mayoría de esas personas fueron enviadas de regreso o tuvieron que volver al lugar de donde venían y murieron”, dijo Sotomayor al recordar la decisión del Gobierno de EE.UU. de impedir en 1939 la entrada de cientos de refugiados judíos que huían de la Alemania nazi a bordo de un transatlántico. “Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no?”.

El abogado del Gobierno, Vivek Suri, intentó cambiar el enfoque y volver a lo que consideraba la “pregunta ante la corte”.

Cuando Sotomayor empezó a interrumpirlo, Roberts dejó claro que ya había tenido suficiente.

“¿Podría yo…?”, comenzó el presidente de la Corte mientras dirigía su atención a Suri. “¿Podría terminar su respuesta?”.

No es solo la duración de las sesiones lo que ha generado críticas dentro de la corte, sino también el formato.

El sistema ordenado de preguntas ha creado dinámicas inusuales. Thomas suele tener la primera intervención. Jackson suele tener la última, y con frecuencia la usa para reforzar posiciones planteadas anteriormente por integrantes del bloque liberal de la corte.

Los beneficios son menos claros para los jueces ubicados en el medio.

“Bueno, permítanme comenzar con la refutación de la jueza Sotomayor sobre lo que entendí que yo preguntaba respecto a derechos constitucionales”, dijo Alito durante alegatos de marzo en un caso sobre hasta qué punto los acusados en casos penales pueden renunciar a su derecho de apelación al aceptar acuerdos de culpabilidad.

Como Sotomayor tiene menos antigüedad, Alito sabía que ella tendría la última palabra en el intercambio, algo que quiso destacar.

“Ahora ella tendrá derecho a una contrarréplica”, dijo Alito sobre su colega. “Yo no tendré oportunidad de responder bajo este sistema de preguntas que tenemos ahora”.

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