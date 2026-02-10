Ofrecen nueva alternativa a la cirugía de reemplazo de rodilla en el Valle de Coachella

Juan Montesló

RANCHO MIRAGE, California (KUNA) – Las personas que viven con dolor crónico de rodilla causado por osteoartritis ahora tienen acceso a una alternativa mínimamente invasiva al reemplazo total de rodilla.

Empire Vein & Vascular Specialists ofrece Embolización de la Arteria Genicular (GAE), un procedimiento ambulatorio diseñado para reducir la inflamación y aliviar el dolor de rodilla, sin cirugía.

Muchas personas en el este del Valle sufren de dolor de rodilla debido al trabajo en el campo, Empire Vein & Vascular Specialists es el primer y único proveedor médico en el Valle de Coachella que ofrece este tratamiento.

Esto también es importante porque el Dr. Sivia afirma que el tratamiento de rodilla GAE también está cubierto por el seguro IHEP, que, según él, tienen muchos trabajadores agrícolas.

