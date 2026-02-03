Residentes de la ciudad de Coachella se dicen confundidos con la elección de un nuevo alcalde interino, desconocen si Hernandez continúa en el cargo

Juan Montesló

Ciudad de Coachella, Calif. (KUNA) – Debido a la confusión que ha generado la elección de un nuevo alcalde interino en la ciudad de Coachella, representantes del concejo han decidido hablar públicamente y explicar cuales son las funciones de un alcalde interino, y cuales son las limitaciones que posee este nombramiento, razón por la cual sigue siendo necesaria la presencia de Steven Hernandez en la toma de decisiones de la ciudad.

