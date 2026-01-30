Conductor fallecido en accidente a alta velocidad en Cathedral City

Luis Medina

CATHEDRAL CITY, Cali. (KUNA) — Las autoridades identificaron al conductor fallecido en un accidente entre dos vehículos el jueves por la noche como Bryan Verduzco, de 29 años, residente de Cathedral City, según la Oficina del Sheriff-Forense del Condado de Riverside.

La policía acudió alrededor de las 9:34 p. m. a la cuadra 35000 de Cathedral Canyon Drive. Los investigadores determinaron que ambos vehículos circulaban hacia el norte cuando uno de ellos fue impactado por detrás por un segundo vehículo que circulaba a alta velocidad.

El impacto provocó que el segundo vehículo volcara. Verduzco, quien, según la policía, no llevaba puesto el cinturón de seguridad, fue declarado muerto en el lugar. Dos ocupantes del primer vehículo resultaron ilesos.

Las autoridades determinaron que Verduzco fue responsable de la colisión. Los investigadores de tránsito de la Policía de Cathedral City están a cargo del caso.

La causa exacta del accidente continúa bajo investigación. Se solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con el Departamento de Policía de Cathedral City.

