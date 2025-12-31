Gran movilización de la policía se registro en Palm Desert donde un sujeto se atrincheró dentro de una vivienda

Lina Robles

Gran movilización de la policía se registro ayer desde las 3:45 de la tarde en un vecindario ubicado en la calle Hovley Lane cerca de la calle Cook en Palm Desert a donde las autoridades acudieron en busca de un individuo que al verlos llegar se atrincheró dentro de una vivienda y se negó a salir y obedecer a los agentes que permanecieron en el lugar hasta las 10 de la noche que el individuo se entregó.

El hombre fue trasladado del lugar en ambulancia. Las autoridades no han revelado su identidad ni el motivo de su búsqueda.