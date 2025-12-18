Skip to Content
News

A pena de muerte fue sentenciado un hombre declarado culpable de matar a cinco personas en Banning

By
Published 5:14 pm

Lina Robles

En la corte el juez sentenció a la pena de muerte a un sujeto que fue declarado culpable de matar a cinco personas, algunas por rivalidad de pandillas en Banning.

Se trata de William Armendáriz quien será enviado a la prisión de San Quintín.

Cabe mencionar que el primer homicidio ocurrió en el 2015 y tres de las víctimas fueron asesinadas en un panteón y los otros dos tiroteos ocurrieron en diferentes áreas de Banning.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.