A pena de muerte fue sentenciado un hombre declarado culpable de matar a cinco personas en Banning

Lina Robles

En la corte el juez sentenció a la pena de muerte a un sujeto que fue declarado culpable de matar a cinco personas, algunas por rivalidad de pandillas en Banning.

Se trata de William Armendáriz quien será enviado a la prisión de San Quintín.

Cabe mencionar que el primer homicidio ocurrió en el 2015 y tres de las víctimas fueron asesinadas en un panteón y los otros dos tiroteos ocurrieron en diferentes áreas de Banning.