Policía: Un indigente sospechoso de robar negocios en Banning

Luis Medina

BANNING (CNS) – Un indigente de 37 años, sospechoso de asaltar dos negocios en Banning, fue arrestado hoy.

El sospechoso fue arrestado e ingresado en el Centro Correccional Smith el martes por la noche bajo sospecha de robo a mano armada. No se dispuso de información sobre la fianza de inmediato.

Según el Departamento de Policía de Banning, a las 6:30 p. m. del martes, el sospechoso se acercó al mostrador de un restaurante Jack-in-the-Box ubicado en 6350 W. Ramsey St. y mostró lo que parecía ser una pistola, lo que provocó que el personal se alejara.

“El sujeto robó dinero en efectivo de una de las cajas registradoras y huyó a pie”, declaró el capitán de policía Brandon Smith.

Smith indicó que los agentes de patrulla respondieron a las llamadas al 911 de los empleados del restaurante e iniciaron una búsqueda en la zona, basándose en las descripciones, que indicaban que el sospechoso tenía “tatuajes en la cara”. Sin embargo, no se pudo localizar al asaltante.

Los agentes revisaron el video de vigilancia del interior del restaurante y confirmaron la identidad del presunto ladrón, según Smith.

El sospechoso fue localizado menos de tres horas después y puesto bajo custodia sin incidentes en West Beaumont Avenue.

Smith indicó que se incautaron una réplica de pistola y dinero en efectivo del robo.

Durante la investigación, los agentes también lo vincularon con un asalto ocurrido la madrugada del domingo en un Walgreens de North Highland Avenue, donde un hombre que coincidía con la descripción del sospechoso amenazó a un empleado con lo que parecía ser una pistola, tomó dinero de una caja registradora y huyó, según el capitán.

El hombre sin hogar fue identificado como el presunto autor.

Nadie resultó herido en ninguno de los robos.

No se disponía de información sobre los antecedentes del sospechoso.