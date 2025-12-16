Skip to Content
Santa Bárbara celebra las fiestas con trombones en Goleta

Un grupo musical en Santa Bárbara está dando la bienvenida a la temporada navideña con trombones.

La Santa Barbara Trombone Society organizó un evento gratuito en el Camino Real Marketplace en Goleta, donde los músicos, vestidos con sombreros de Santa, tocaron los clásicos de la Navidad.

Los trombonistas provienen de SBCC, UCSB, Westmont College, escuelas secundarias locales y de la comunidad, con participantes de todas las edades.

Los compradores disfrutaron de la música en vivo desde el mediodía hasta las 2 de la tarde, creando un ambiente festivo y alegre en el centro comercial.

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12.

