Hoy inician trabajos de mejoras en el pavimento de varias calles de Palm Springs

Published 11:14 am

Lina Robles

En Palm Springs inició el proyecto de mejoras en el pavimento de varias calles de la ciudad durante las próximas seis semanas.

La Indian Canyon será la primera en la que trabajaran durante lo que queda de diciembre.

Las calles en las que se enfocaran en enero son Baristo Road, Sunrise, Tahquitz Canyon mientras que los trabajos en la calle Camino Monte Vista y Vía Miraleste se realizarán del 12 al 13 de enero y para terminar el proyecto trabajaran en las calles Vía Escuela y Tachevah Drive.

El horario de construcción es de 7 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes, excepto los días festivos.

Telemundo 15 Palm Springs

