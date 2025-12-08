Un pedazo de la historia de Southern Pacific llega a Indio

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Un vagón de tren de acero inoxidable de 1951 que alguna vez recorrió el país cobra nueva vida en el Valle de Coachella.

Gloria Franz, miembro de la junta directiva del Museo de Historia del Valle de Coachella y segunda vicepresidenta, afirmó que el Museo lo está convirtiendo en una réplica de un vagón comedor de Southern Pacific.

“El Valle de Coachella fue fundado por el Ferrocarril Southern Pacific”, declaró Franz. “Trenes como este solían pasar por aquí regularmente, y era una forma muy común de viajar”.

Añadió que el proyecto completo ha costado unos 250.000 dólares hasta la fecha.

“Eso incluye comprarlo, transportarlo desde Indiana, pasar por tres operadores ferroviarios diferentes y llevarlo en tren a La Mirada, a una estación de tren donde necesitaba algunas reparaciones”, explicó Franz. “Hemos reemplazado todas las ventanas. Hemos realizado algunas reparaciones menores en el exterior. El interior ha sido completamente desmantelado”.

Dijo que el objetivo es enseñar a los visitantes sobre el impacto del ferrocarril en la región y también hacer que el espacio esté disponible para eventos.

“Queremos que la gente experimente y cree sus propios recuerdos en el vagón”, dijo Franz.

El proyecto va más allá del vagón; Franz explicó que incluirá una plataforma al aire libre, un jardín resistente a la sequía, una sección de plantas nativas y una réplica de un submarino del desierto.

Franz indicó que los funcionarios están trabajando actualmente en la búsqueda de propuestas para la recaudación de fondos.

Animó a todos los interesados en participar a que se pongan en contacto con el museo.

“Nos encantaría hablar con cualquiera que tenga experiencia con el Ferrocarril Southern Pacific”, dijo Franz. “Queremos asegurarnos de contar la historia desde diferentes perspectivas”.