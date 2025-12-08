Residentes de Indio denuncian infestación de alimañas por falta de mantenimiento

Juan Montesló

INDIO, Calif. (KUNA) – Residentes de Indio solicitaron apoyo por que según ellos sus viviendas están infestadas de ratas y presentan otros problemas que van más allá de cuestiones estéticas, debido a la falta de mantenimiento por parte de la asociación de la propiedad.

Uno de los residentes señaló que la principal afectación es la acumulación de basura,

“Hay mucho desorden, vienen muchos homeless en la noche y sacan toda la basura y nos la dejan tirada”, expreso Mauricio Castillo

Así como Erika, cuya propiedad se ubica exactamente frente al bote de basura.

“Hay muchas moscas que puedes observar, abro la puerta, se me meten las moscas, tengo mis hijos pequeños, no hay un lugar donde ellos puedan vivir, donde puedan jugar”, expuso Erika.

Los residentes han intentado durante meses buscar apoyo de su asociación a la cual le pagan $347.00 dólares por mes.

También los problemas de seguridad se presentan al no haber control de admisión a la propiedad, cámaras de vigilancia o una luminaria adecuada.

“El problema es que la asociación no está haciendo nada, nos hemos quedado como dos meses sin luz allá en los parqueaderos se gotean, es un desorden grandísimo”, señaló Mauricio, dueño de un condominio.

Telemundo 15 intento contactar a la asociación responsable de los condominios ubicados en la esquina de la calle Aladdin y avenida shadow palm, pero estos se encuentran fuera de la ciudad.

“Le mando correo electrónico, me ignoran, no me queda otro remedio más que buscar ayuda”, externó Erika, residente afectada.

El equipo de Telemundo Palm Springs seguirá en la espera de una respuesta por parte de la asociación.

