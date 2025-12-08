Skip to Content
Peatón resultó gravemente herido después de ser atropellado en La Quinta

Published 11:14 am

Lina Robles

El viernes pasado a las 6 de la tarde fue atropellado un hombre que iba a bordo de su patineta cerca del Hwy 111 y la calle La Quinta Drive en La Quinta, la llegar los paramédicos transportaron al hospital a la víctima en condición grave, mientras el chofer del auto involucrado permaneció en la escena y fue interrogado por la policía.

Las autoridades no han dicho si enfrentara cargos, solo se sabe que aún no se han realizado arrestos.

Telemundo 15 Palm Springs

