Hombre arrestado bajo sospecha de asesinato en Idyllwild en 2004

Luis Medina

IDYLLWILD, Calif. (KUNA) – Un hombre de 43 años de San Mateo se encuentra hoy en prisión bajo sospecha de asesinar a un joven de 18 años cuyo cuerpo fue encontrado cerca de una ruta de senderismo en Idyllwild hace más de 21 años, informaron las autoridades.

Los agentes respondieron a un reporte de un excursionista que descubrió restos humanos en las colinas cerca de Southfork Trail y la Carretera 74 en Idyllwild a las 2:20 p. m. del 21 de marzo de 2004, según el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside. Al llegar, los agentes encontraron a la víctima, quien presentaba signos evidentes de trauma. Posteriormente fue identificado como Reynaldo Burts, de 18 años y residente de Hemet.

Tras varios años, los investigadores identificaron al hombre de 43 años como persona de interés, pero aún no contaban con pruebas suficientes para realizar un arresto, por lo que el caso se cerró, anunció el departamento del sheriff.

En agosto de este año, investigadores de la Unidad Central de Homicidios del sheriff revisaron el caso e identificaron pistas adicionales, lo que resultó en la reapertura del caso.

El viernes, con la ayuda del Equipo de Impacto contra Pandillas de la Fiscalía del Condado de Riverside, los investigadores localizaron al sospechoso en San Mateo. Fue arrestado sin incidentes bajo sospecha de asesinato y trasladado al Centro de Detención del Suroeste, donde permaneció detenido sin derecho a fianza.

El sospechoso debía comparecer ante el Centro de Justicia del Suroeste de Murrieta el miércoles.

Se recomienda a cualquier persona con información adicional sobre el caso que se comunique con la Unidad Central de Homicidios del departamento al 951-955-2777.